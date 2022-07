Leichtathletik : Zwei erwartete und ein Überraschungstitel

Bad Ems Dreimal standen Mehrkämpfer aus den Vereinen der Region Trier bei den Rheinlandmeisterschaften in Bad Ems ganz oben auf dem Siegertreppchen. Zwei Wittlicherinnen führten die Teams der LG Idar-Oberstein zum Sieg.

Mission Titelverteidigung erfüllt! Die 14 und 15 Jahre alten Leichtathletinnen des Post-Sportvereins Trier (PST) haben bei den Rheinland-Mehrkampf-Meisterschaften in Bad Ems erfolgreich den Titel mit dem Vierkampf-Team verteidigt. Hannah Schwind, Greta Sonnenberg, der W-14-Vizemeisterin Hannah Stohmann, Marlene Moll und Friederike Mattern erzielten im Vielseitigkeitstest aus 100-Meter-Sprint, Kugelstoßen, Weit- und Hochsprung zusammen 9035 Punkte.

Auch wenn erst einmal fünf Athletinnen alle vier Disziplinen gesund meistern müssen, der Gewinn des Mannschaftstitels war ebenso keine große Überraschung, wie der Einzeltitel für Schwind bei den 15-Jährigen. Auch wenn Trainer Jochen Staebel mit 13,10 Sekunden über 100 Meter und 4,89 Metern im Weitsprung haderte: „Hannah hatte wieder Pech mit dem Wind bei den 100 Metern. Das zieht sich durch die gesamte Saison. Leider traf sie auch das Brett beim Weitsprung nicht.“ 1,60 Meter im Hochsprung und 10,49 Meter im Kugelstoßen liegen aber im Bereich von Schwinds persönlichen Bestleistungen. Diese egalisierte mit der Drei-Kilo-Kugel die Vierkampf-Zweite Lilian Sophie Thomas (LG Bernkastel-Wittlich) mit 10,83 Metern. Was Staebel das Pech mit dem Wind vergessen lässt: Sowohl Schwinds 2146 Vierkampf-Punkte als auch das PST-Team-Resultat bedeuteten aktuelle die drittbeste deutsche Leistung des Jahres in dieser Altersklasse. Einen Überraschungssieg gab es durch Theo Knob im Vierkampf der 14 Jahre alten Jungen. Im abschließenden Hochsprung überwand er 1,48 Meter und überholte so mit exakt 1700 Punkten noch den bis dato führenden Bad Emser Lokalmatadoren Lias Ben Fries (1670), der nur über 1,40 Meter kam.