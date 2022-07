Leichtathletik : Drei U-23-Debütanten bei der Junioren-DM

Bochum-Wattenscheid Die besten Chancen bei den nationalen Titelkämpfen in Wattenscheid hat Diskuswerferin Hanna Kaiser.

Kein Zittern mehr über den Start von Diskuswerferin Hanna Kaiser bei den Deutschen U-23-Meisterschaften! „Mir geht es soweit wieder gut, die Leiste macht zum Glück keine Probleme mehr und ich konnte wieder weitestgehend normal trainieren“, gab die letztjährige TV-Nachwuchssportlerin des Jahres aus Bullay Entwarnung hinsichtlich ihres Saisonhöhepunkts am Samstag (15.20 Uhr) in Bochum-Wattenscheid.

Zu Monatsbeginn musste Kaiser wegen einer im Training erlittener Verletzung pausieren und musste den geplanten Wettkampf quasi vor der Haustür auf dem neuen Werferplatz in Bengel absagen. Aber die Schmerzen an der Leiste legten sich schneller als befürchtet. „Ich freue mich sehr auf Samstag und bin gespannt, was ich zeigen kann, auch wenn die Vorbereitung alles andere als optimal war“, sagt Kaiser, die beim Gewinn der rheinland-pfälzischen Landesmeisterschaft die Ein-Kilo-Scheibe erstmals weiter als 50 Meter geworfen hat. Bei der U-23-DM ist jedoch erst einmal der Einzug in den Endkampf der besten Acht eine Herausforderung. Mit ihrer neuen Bestweite von 50,44 Metern, mit der Kaiser den Frauen-Rheinlandrekord eingestellt hat, liegt die Moselanerin, die seit Jahresbeginn für die TuS Kirn startet, an elfter Stelle der 20 Namen umfassenden Meldeliste. Favoritin ist die zwei Jahre ältere, mit 60,50 Metern gemeldete Mannheimerin Antonia Kinzel.