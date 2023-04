Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Dreimal DM-Norm und fünf Landesmeistertitel

Mission erfüllt! Daumen hoch zeigte Trainer Marc Kowalinski nach den rheinland-pfälzischen Staffelmeisterschaften in Bad Ems. Dreimal erfüllten die Schützlinge des Mittelstreckentrainers des Post-Sportvereins Trier (PST) die Norm für die Deutschen Meisterschaften in knapp zwei Wochen. Insgesamt kehrten die Trierer mit fünf Titeln von der Lahn zurück an die Mosel. Medaillen gab es auch für Teams der LG Bernkastel-Wittlich und der TG Konz.