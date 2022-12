Skilanglauf : Dritter Weltcup-Start: Jan Stölben will in die Finalläufe!

Dritter Weltcup-Start: Jan Stölben will in die Finalläufe!

Val Müstair Der 21-jährige Skilangläufer aus Manderscheid startet an Silvester erstmals bei einer Etappe der Tour de Ski, die zum Weltcup zählt.

Aller guten Dinge sollen bei Jan Stölben drei sein. Bei seinem dritten Weltcup-Start am Silvestertag zum Auftakt der Tour de Ski im schweizerischen Val Müstair ist das Viertelfinale das Ziel des Skilangläufers vom SLV Ernstberg (Vulkaneifelkreis Daun). „Das Training über Weihnachten lief wie geplant. Nur wie in ganz Deutschland ohne natürlichen Schnee und auf Kunstschnee“, erzählt der 21-Jährige, der auch die Weihnachtsfeiertage am Bundesstützpunkt in Oberstdorf statt im heimischen Manderscheid verbrachte.