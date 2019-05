Duathlon : Meisterstück als Krimi

Weyhe Rebecca Bierbrauer von Tri Post Trier wird deutsche Duathon-Meisterin der Altersklasse Jugend B.

Da konnten sich die Tatort-Macher die ein oder andere Inspiration holen: In einem wahren Krimi hat Rebecca Bierbrauer am Sonntag in Weyhe bei Bremen ihr Meisterstück abgeliefert. Die 14-jährige von Tri Post Trier gewann nach mehreren kuriosen Führungswechseln in der Altersklasse Jugend B (Geburtsjahrgänge 2004/05) den nationalen Titel im Duathlon über zwei Kilometer Laufen, zehn Kilometer Rad fahren und 1000 Meter Laufen.