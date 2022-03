Crossduathlon : Duathlon-Nachwuchs macht Lust auf mehr

Julia Vandenbussche von Tri Post Trier (Zweite von links) zeigte beim 14. BMW Cloppenburg X-Duathlon in Trier im Rennen der Schülerinnen A (Jahrgänge 2009/10) als Zweitplatzierte eine der vielen guten Leistungen des Ausdauersport-Nachwuchses aus der Region beim ersten großen Rennen des Jahres. Foto: Holger Teusch

Trier Die Rennen für Schüler und Jugendliche beim BMW Cloppenburg X-Duathlons in Trier waren so gut besetzt, wie selten zuvor.

(teu) Jens Roth als Deutscher Vizemeister, Rebecca Bierbrauer als DM-Bronzemedaillengewinnerin und Schnellste der U-20-Juniorinnen waren aus Trierer Sicht die Höhepunkte des 14. BMW Cloppenburg X-Duathlons am vergangenen Sonntag im Trierer Waldstadion (der TV berichtete). Dazu kamen noch die nationalen Altersklassen-Vizetitel für Tine Hausmann (W 40) und Jonas Horn (M 20) sowie für Rüdiger Bick von der TG Konz (M 50) sowie M-45-Bronze für Triathlon-Urgestein Marc Pschebizin. Doch auch um den Nachwuchs muss den Verantwortlichen von Tri Post Trier nicht bange sein. Zunächst weil etwa ein Viertel der mehr als 400 Meldungen von Schülern und Jugendlichen kamen. Und dann wegen der Erfolge der eigenen Jugendabteilung.

Gleich einen Doppelsieg feierte der Ausrichterverein Tri Post Trier in der Altersklasse Schülerinnen B (Jahrgänge 2011/12). Auf der ersten, knapp 1000 Meter langen Laufstrecke lieferten sich Emie Vandenbussche und Lilly Förster ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vier Kilometer auf dem Mountainbike reichten Vandenbussche anschließend, um sich um mehr als eine Minute von ihrer Trainingskollegin abzusetzen. Zu viel! Im abschließenden 500-Meter-Lauf war Förster in 1:50,2 Minuten zwar Schnellste, konnte den Rückstand aber nur um acht Sekunden verringern. Nur Juna Bäcker (Montabaur) konnte in die Phalanx des Tri-Post-Nachwuchses einbrechen. Den vierten Platz belegte mit Nele Wihl eine weitere Sportlerin der Triathlon-Abteilung des PST Trier. Bei den U-12-Jungen gingen entschied Sebastian Molnar (RV Taube Orscholz) das Rennen mit elf Sekunden Vorsprung vor Luis Greifeldinger (MTB Sport Saar-Obermosel).