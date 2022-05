Leichtathletik : Duppich gewinnt, Bengel räumt ab

Ellscheid 166 Teilnehmer kamen am Mittwochabend zum 26. Mürmeslauf nach Ellscheid.

Die Rückkehr nach den zwei Jahren Corona-Pause ist dem Mürmeslauf des SV Ellscheid geglückt. 166 Läufer im Ziel waren zwar knapp 50 weniger als 2019, aber mehr, als vor der Einführung des neuen Konzepts vor drei Jahren. Dank der Beteiligung zahlreicher Schulen und Kindergärten der Umgebung waren am vergangenen Mittwochabend die Bambini- und Kinderlauf gut besetzt. Die Vierer-Teamwertung für Frauen-, Mixed- und Männer-Mannschaften im Hauptlauf über anfängerfreundliche 4,8 Kilometer wurde angenommen. Abräumer des Tages war der TuS Bengel mit den Siegen in Frauen- und Männer-Kategorie. Die Mixed-Wertung ging an das Gemeinschaftsprojekt von TG Konz und SV Olewig. Schnellster Läufer des Tages war Yannik Duppich. Der Crosslauf-EM-Teilnehmer von 2009 von der LG Vulkaneifel schraubte den Streckenrekord um 17 Sekunden auf 16:14 Minuten. Außerdem betreute der 31-Jährige eine von ihm trainierte Firmenlaufgruppe, die den Mürmeslauf für ihren ersten Wettkampf nutzte. Schnellste Frau Jana Krämer von der DJK Ochtendung in 20:19 Minuten.