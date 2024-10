Fit im Alter Rekord mit neuen Hüftgelenken

7,26 Kilogramm Eisen, befestigt an einer kurzen Kette mit Haltegriff, geworfen aus einer Drehbewegung, Gewicht- und Hammerwurf haben viele Gemeinsamkeiten. Edgar Schuberth ist ein Meister in beiden Disziplinen. Beim Ernst-Klement-Memorial des TV Germania Trier (TVG) warf der 72-Jährige das Gewicht 16,66 Meter weit. Er übertraf damit seine eigene Rheinlandrekordweite in der Altersklasse der 70- bis 74-Jährigen (M 70) um mehr als einen Meter. Sogar noch weiter warf Senioren-Weltmeister Gerhard Hoffmann aus dem nordrhein-westfälischen Leichlingen mit 17,95 Metern. Und dann gab es im Trierer Moselstadion noch eine Reihe weiterer guter Leistungen, wie die 68,72 Meter des Junioren-WM-Teilnehmers Timo Port aus Saarbrücken mit dem Sechs-Kilo-Hammer der Unter-20-Jährigen.