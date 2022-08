Leichtathletik : Ehranger Stadtmauerlauf ist nicht zu stoppen

Nach der erfolgreichen Premiere 2019 und zwei Alternativ-Veranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren findet der Ehranger Stadtmauerlauf am 4. September wieder im Original im Rahmen des Ehranger Marktes statt. Foto: Holger Teusch

Im Trierer Stadtteil Ehrang wird seit 2019 auch unter Pandemie-Bedingungen durchgehend Jahr für Jahr eine Laufveranstaltung organisiert. Am 4. September auch wieder der Stadtmauerlauf durch den Ortskern.

Trier-Ehrang (teu) Die Ehranger und Quinter haben Ausdauer. Zumindest sind sie hartnäckig, wie das Beispiel von Damian Gindorf zeigt. Schon vor fünf Jahren, mit Anfang 20, plante der passionierte Läufer zusammen mit Gleichgesinnten aus den beiden Trierer Stadtteilen eine Laufveranstaltung mitten durch den Ort. Kein leichtes Unterfangen bei allem, was mit Verkehrssperrungen und Busumleitungen zu regeln ist. Es dauerte noch bis 2019, bis alles geregelt war und die Premiere des „Ehriker Stadtmauerlauf“ recht erfolgreich mit rund 300 Teilnehmern über die Bühne ging. Dann kam Corona und das Juli-Hochwasser, aber die Ehranger und Quinter ließen sich nicht unterkriegen.

2020 nutzten Gindorf und seine Mitstreiter die Möglichkeiten, die die Corona-Auflagen gaben, und organisierten einen Berglauf auf die Hochmark. Das war so erfolgreich, dass der SV Ehrang in diesem Jahr (am 3. Oktober) mit der Ausrichtung der Berglauf-Rheinlandmeisterschaften betraut wurde. Nach der Flutkatastrophe gab es zwar keinen Wettkampf, aber einen Spenden- und Solidaritätslauf durch das Überflutungsgebiet zugunsten der Flutopfer.