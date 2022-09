Leichtathletik : Eifel-Geher gewinnen Landesmeistertitel

Diez (teu) Als rheinland-pfälzische Seniorenmeister im Gehen kehrten Albert Thiex und Karl-Heinz Schröder vom offenen Bahngehen in Diez an der Lahn in die Eifel zurück. Der 72-jährige Thiex sicherte sich über 5000 Meter in 42:52,04 Minuten den Sieg in der Altersklasse M 70. Schröder, mit 79 Jahren ältester Teilnehmer kam knapp dreieinhalb Minuten später in 46:20,16 Minuten als Bester über 75 Jahre ins Ziel.