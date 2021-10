Laufen : Eifelläufe finden wieder statt

Ernzen Nach einem Winter Corona-Pause finden die Landschaftsläufe zum 28. Mal statt. Start ist am Samstag, 23. Oktober in Ernzen.

(teu) Die Pandemie hat die erfolgreiche Freundschaftslaufserie im vergangenen Winter ausgebremst, ab kommenden Samstag (23.10.) nehmen die Eifelläufe aber wieder Tempo auf. Zum 28. Mal laden verschieden Organisatoren an 16 Wochenenden des Winterhalbjahrs zu Landschaftsläufen an unterschiedlichen Orten ein. Mit Ausnahme von Ralingen (Kreis Trier-Saarburg) befinden sich alle Startpunkte im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Die Kreis-, manchmal auch die Landesgrenze zu Luxemburg, wird aber öfters überschritten.

1994 entstand die Idee der gemeinsamen Trainingsläufen an wechselnden Orten durch den Plan einiger Läufer aus der Eifel am New-York-Marathon teilzunehmen. Die Ausdauer, um die 42,195 Kilometer lange Strecke zu bewältigen, muss man sich bekanntlich durch lange Läufe antrainieren. Dazu traf man sich im Zwei-Wochen-Abstand bei einem Mitglied der Gruppe um Peter de Winkel und Guido Kirsch. Der ortsansässige Läufer suchte eine Strecke aus, so dass man nach und nach die Eifel kennenlernte.