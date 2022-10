Laufen : Eifelläufe starten in Jubiläumssaison

Ernzen Zum 30. Mal finden in den kommenden Herbst- und Wintermonaten die Eifelläufe an verschiedenen Orten im Kreis Bitburg-Prüm statt. Zum reinen Marathontraining kam mit der Zeit immer mehr der soziale Aspekt dazu.

Das war der Grund, weshalb vor drei Jahrzehnten einige Laufbegeisterte die sogenannten Eifelläufe ins Leben riefen. Die Gruppe um die Bitburger Peter de Winkel und Guido Kirsch wollte sich auf den New-York-Marathon vorbereiten. Die notwendigen langen Läufe wollte man alle zwei Wochen gemeinsam absolvieren. Die Idee: immer am Heimatort und auf den Hausstrecken eines anderen Läufers. So lernte man die Eifel.

Das kam so gut an, dass man auch nach dem erfolgreichen 42,195-Kilometer-Lauf durch den Big Apple das Konzept weiterführte und anpasste. Am 15. Oktober startet in