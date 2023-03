Marathon Hartes Stück Arbeit aus Dankbarkeit

Doch aufgeben kam für den Läufer aus der Eifel nicht infrage. Statt im Frühjahr in Tokio rannte er innerhalb von nur einer Woche im Herbst 2021 die Marathons in Berlin und London. „In Berlin wollte ich die Qualifikation für den Boston-Marathon erreichen und in London nur locker durchtraben.“ Beim weltältesten nicht-olympischen Lauf über die klassische Distanz (seit 1897) bekommt man nur einen Startplatz, wenn man gestaffelt nach Alter bestimmte Zeiten unterbietet. Es funktionierte: Koch blieb in der deutschen Hauptstadt mit 3:39 Stunden klar unter den Anforderungen für Boston (3:45) für sein Alter. Und anschließend in London war er nur zehn Minuten langsamer.