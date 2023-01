Eifellauf : Eifellauf der DJK Eintracht DIST

Dahlem (teu) Im Eifellauf-Jahr 2023 wird der Wochenrhythmus der vereinsübergreifenden Trainingsläufe am Samstag (14.1.) mit dem Freundschaftslauf der DJK Eintracht DIST weitergeführt. Die Beteiligung am Neujahrstag beim SV Oberweis und am vergangenen Wochenende bei der DJK Wißmannsdorf war außergewöhnlich gut, sagt Eifellauf-Koordinator Peter de Winkel.

