Eifellauf : Eifellauf mit Wanderung und Radtour in Schleid

Schleid Nach einem Winter Corona-bedingter Pause gehen die Eifelläufe bei ihrer 28. Auflage am 13. November in Schleid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit einem Programm für Läufer, Wanderer und Radfahrer weiter.

Für alle etwas dabei ist am kommenden Samstag (13.11.) beim dritten Eifellauf des Winterhalbjahres in Schleid. Die Organisatoren Tine und Stephan Grengs sind nicht nur begeisterte Teilnehmer an den vereinsübergreifenden Trainingsläufen, sondern auch teil der Schleider Radsportfreunde. Deshalb wird auch eine geführte Radtour über rund 40 Kilometer angeboten. Außerdem geht Förster Martin Lotze bei einer rund zweistündigen Wanderung im Rahmen des Schleider Eifellaufs auf die Frage ein, wie fit der von Ausdauersportlern so gern zum Training genutzte Wald für den Klimawandel ist. Natürlich stehen auch die gewohnten, geführten Gruppenläufe (ohne Wettkampfcharakter) über zehn, fünfzehn und zwanzig Kilometer auf dem Programm.