Freundschaftslauf : Eifellauf-Saison startet in Ernzen

Ernzen Der erste Lauf der Freundschaftslauf-Serie findet am Samstag (15.10.) statt.

(teu) Die letzten Herbstmarathonläufe stehen noch an, aber in der Eifel denkt man schon ans nächste Frühjahr. Um gut über den Winter zu kommen, startet am Samstag, 15.Oktober um 14.30 Uhr am Sportplatz von Ernzen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) zum 30. Mal die Serie der Eifelläufe. Die geführten Gruppenläufe ohne Wettkampfcharakter und Zeitmessung finden im Winterhalbjahr etwa im Zwei-Wochen-Rhythmus an unterschiedlichen Orten statt. In der Regel werden drei Gruppen für unterschiedlich leistungsstarke Läufer über Strecken von etwa zehn, 15 und 20 Kilometer Länge angeboten. Wie beim Auftakt in Ernzen gibt es auch meist eine Wandergruppe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Startgeld wird ebenfalls keins erhoben. Statt dessen kann wer will eine Spende für eine unterstützenswerte Aktion in der Region (wird am Ende jeder Eifellauf-Saison festgelegt) ins Eifellauf-Sparschwein werfen.