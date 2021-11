Schönecken : Eifellauf und -wanderung in Schönecken

Schönecken Mit dem von Hermann Schröder organisierten Freundschaftslauf in Schönecken gehen die Eifelläufe des Winterhalbjahrs 2021/22 am Samstag, 6. November in die zweite Runde.

