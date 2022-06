Landschaftslauf : Eifelmarathon auf Rekordkurs

Waxweiler So viele Meldungen wie noch nie seit der Premiere 1998 liegen den Organisatoren des Eifelmarathons vor.

Es läuft in der Eifel! 700 Meldungen liegen zehn Tage vor der 23. Auflage des Eifelmarathons für den Landschaftslauf mit Start und Ziel in Waxweiler am 12. Juni (ab 9 Uhr) vor. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2015, als 555 Läufer auf den verschiedenen Strecken das Ziel erreichten, standen beim Schließen der Online-Meldung 434 Namen in den Listen. Vor sieben Jahren wurden die Organisatoren allerdings von Nachmeldern am Veranstaltungstag und am Vorabend überrannt. Corona und die deshalb während der vergangenen beiden Jahren oft geltenden Teilnehmerlimits haben aber einen Trend zum frühzeitigen Anmelden ausgelöst. Außerdem wurden bezahlte Startnummern der wegen der Pandemie ausgefallenen Eifelmarathonläufe 2020 und 2021 auf dieses Jahr übertragen.