Leichtathletik : Ein Bezirksrekord und zwei DM-Tickets

(teu) Der sowieso bei den Siebenkämpferinnen meist ungeliebte 800-Meter-Lauf wurde am Sonntagnachmittag in Birkenfeld fast zum Schwimmwettbewerb. Der Regen konnte Hannah Schwind auf dem Weg zum Siebenkampf-Bezirksrekord der Altersklasse W 14 auch nicht mehr aufhalten. Nach den abschließenden zwei Stadionrunden, für die sie 2:34,37 Minuten benötigte war klar: Nach knapp 18 Jahren ist der Mehrkampf-Rekord der 14-Jährigen von Jennifer Jüngling Geschichte. Im Herbst 2003 hatte die Sportlerin der LG Bernkastel-Wittlich 3525 Punkte erzielt. Schwind sammelte 46 Punkte mehr (3571). Die DM-Norm von 3400 Punkte: kein Thema. Die gute 800-Meter-Zeit der Nachwuchsathletin des Post-Sportvereins Trier (PST) war aber auch nötig. Rund 100 Punkte machte Schwind so gegenüber Jüngling gut.

Gestartet war der Schützling von Trainer Jochen Staebel mit guten, aber nicht optimalen 12,93 Sekunden über 80 Meter Hürden. Gleich zweimal blieb Schwind an den Hindernissen hängen, was ihr laut Staebel ein dickes Knie einbrachte. Trotzdem erzielte sie mit 1,58 Metern im Hochsprung, 9,92 Metern mit der Drei-Kilo-Kugel und mit dem 500-Gramm-Speer (26,13 Meter) persönliche Bestleistungen. 13,34 Sekunden über 100 Meter und 4,83 Meter im Weitsprung rundeten ihr Ergebnis ab, mit dem sie momentan deutschlandweit an dritter Stelle in der W-14-Siebenkampf-Jahresbestenliste steht. Angeführt von Schwind sammelte das von Greta Sonnenberg (3042 Punkte) und Frida Keller (2733) komplettierte PST-Team 9346 Punkte.