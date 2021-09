Leichtathletik : Ein Einzel- und zwei Team-Rheinlandtitel

Konz 161 Teilnehmer aus 22 Vereinen nahmen an denen zu Rheinlandtitelkämpfen aufgewerteten Schüler-Bezirksmeisterschaften im Drei- und Vierkampf in Konz teil.

Normalerweise sind die Mehrkampf-Bezirksmeisterschaften der Schüler der Saisonabschluss für den Leichtathletik-Nachwuchs. Im zweiten Corona-Jahr waren die Drei- und Vierkämpfe für die Zehn- bis Fünfzehnjährigen einer der wenigen angebotenen Wettkämpfe überhaupt. Die ausrichtende TG Konz bekam kurzerhand sogar den Auftrag, im Rahmen der Veranstaltung die Rheinlandmeisterschaften für die Jahrgänge 2006 bis 2009 mit auszutragen. 161 Mädchen und Jungen tummelten sich so am vergangenen Sonntag im Konzer Sportzentrum.

Lokalmatador Ayoub Assisi war der Einzige der Region Trier, der in der Rheinlandwertung einen Einzeltitel gewann. Der 15-Jährige von der TG Konz setzte sich im Vierkampf aus 100-Meter-Sprint (13,22 Sekunden), Kugelstoßen (9,85 Meter mit vier Kilogramm), Weit- (4,70 Meter) und tollen 1,68 Metern im Hochsprung mit 1971 Punkten knapp gegen Lennox Ersfeld von der LG Bitburg-Prüm (1952) durch. In den Teamwertungen gingen beide Mannschaftstitel (U 14 und U 16) bei den Mädchen an den Nachwuchs des Post-Sportvereins Trier (PST). Wie eng es manchmal zuging, zeigten die Bezirksmeisterschaften im Dreikampf der elfjährigen Mädchen. Zoey Wiesemann gewann den Dreikampf (Sprint, Weitsprung, Ballwurf) mit 1159 Punkten. Den zweiten Platz teilten sich Miene Weis (LG Bernkastel-Wittlich) und Elisabeth Schwind (PST) mit jeweils 1126 Punkten.