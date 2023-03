Crossduathlon : Ein Fahrrad zu wenig beim X-Duathlon

Trier Mit 343 Sportler kamen beim BMW Müller-Dynamic X-Duathlon ins Ziel. Das beste Ergebnis für ein Jahr ohne Deutsche Meisterschaft in Trier.

Das Waldstadion war am Sonntag Triers Fahrrad-, genauer gesagt Mountainbike-Eldorado. 310 Fahrräder, jeweils im Wert von wenigen Hundert bis zu vielen Tausend Euro standen in der (natürlich gut bewachten) Wechselzone des von Tri Post Trier ausgerichteten BMW Müller-Dynamic X-Duathlons. Moment, werden findige Rechner bemerken. Bei 279 Einzelstartern und 32 Staffeln fehlte da doch ein Rad! Gut kalkuliert! Denn ein Drahtesel musste nicht nur zweimal, wie im sogenannten Volksduathlon (11,6 Kilometer MTB umrahmt von jeweils 2,5 Kilometer Crosslauf), über den Kockelsberg bewegt werden, oder viermal, wie im Cross der Asse, das schwarz-weiße Mountainbike von Abraham Wirtz war das einzige, dass auf sechs Runden zu je knapp sechs Kilometern mehr als 1000 Höhenmeter sammelte.

Der Leichtathlet vom PST Trier nahm damit zunächst am Staffelrennen über die Volksdistanz teil. Zusammen mit Philipp Nitsch als Läufer musste er sich als Team Schreinerei Wirtz in 49:45 Minuten Martin Kasel und MTB-Spezialist Lukas Ittenbach (47:57), dem Optik Ruschel Racing Team von David Steffes und Peter Schermann (47:08) und der Mannschaft BROtalos (Noah Thösen, Jakob Breinlinger/46:15) geschlagen geben.

„Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt“, gestand die „gelernte“ Läuferin. Eine Woche lang hatte sie Wirtz' Mountainbike zum Ausprobieren. Aber warum dann gleich ein Start im Cross der Asse, statt erst einmal im Volksduathlon reinschnuppern. „Da konnte ich mehr rennen“, so Meiers Begründung. Dafür nahm sie vier bergige Mountainbike-Runden in Kauf. „Die erste Runde fand ich das schlimmste, weil ich zuvor nicht wusste, was auf mich zukommt“, so die Trierer Studentin. Im Ziel war sie k.o., aber auch glücklich und zufrieden: „Es war mit Sicherheit nicht mein letzter Duathlon.“