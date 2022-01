Crosslauf : Ein Ringer gewinnt den Crosslauf-Auftakt im Schnee

Oberbrombach Günter Willems und Alwin Nolles waren die besten Bezirksläufer beim Auftakt der ON-Crosslauf-Serie.

Trotz Schnee kurz mal in den Hunsrück zum Crosslauf, den Auftakt zur Obere-Nahe-Crosslauf-Serie nutzten am vergangenen Samstag auch etliche Läufer aus der Region Trier. Denn die sogenannte ON-Serie scheint in den kommenden Wintermonaten für die allermeisten Läufer des Leichtathletikbezirks Trier die einzigen Wettkampfmöglichkeiten abseits der für den 19. Februar in Heltersberg terminierten Rheinland-Pfalz-Crosslauf-Meisterschaften. Beim Auftakt in Oberbrombach kamen 211 Sportler ins Ziel. Die beste Platzierung für die Eifel-Mosel-Hunsrück-Läufer erreichte als Fünftplatzierter des Mittelstreckenrennens über 3,7 Kilometer Günter Willems. Der 55-Jährige vom SV Neunkirchen-Steinborn (Vulkaneifelkreis Daun) gewann in 16:06 Minuten in der Kategorie der 55- bis 59-Jährigen (M 55). Altersklassensiege im kürzeren der beiden Hauptläufe gab es auch für Hermann Barten (LT Büdlich-Breit-Naurath/22:13) in der Altersklasse M 65 und Jürgen Freymuth (LG Vulkaneifel/24:47) in der M 70.