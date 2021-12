Crosslauf : Ein Titelverteidiger, drei Teams

Nach langer Verletzungspause in diesem Jahr ging es mit der Form der Vorjahres-Dritten der Crosslauf-DM in der Altersklasse U18 Rebecca Bierbrauer (Silvesterlauf Trier) zuletzt steil bergauf. Foto: Holger Teusch

Sonsbeck Nur sechs Tage nach der Europameisterschaft geht es für Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel bei der Crosslauf-DM um die Verteidigung seines 2020 gewonnen Titels. Die Trierer Vereine sind mit drei Nachwuchsmannschaften am Start.

Mehr als 20 Monate lang amtiert Samuel Fitwi bereits als Deutscher Crosslaufmeister. Am morgigen Samstag (18.12.) kann der 25-Jährige von der LG Vulkaneifel in Sonsbeck (Nordrhein-Westfalen) seine „Amtszeit“ um ein komplettes Jahr verlängern. Sechs Tage nach den Europameisterschaften im Geländelauf im irischen Dublin kann sich Fitwi mit seinem zweiten DM-Titel selbst ein Weihnachtsgeschenk machen.

Die Erholungszeit nach der EM ist mit sechs Tagen allerdings kurz, gibt Fitwis Trainer Yannik Duppich zu bedenken. Obwohl oder gerade weil es auf den zehn Kilometern in Dublin für seinen Schützling nicht nach Wunsch lief (nach dem sechsten Platz 2019 belegte Fitwi diesmal den 19.) sind zehn kraftraubende Kilometer im Gelände nicht so einfach wegzustecken. Und dass die nationale Konkurrenz nicht zu unterschätzen ist, hat das Qualifikationsrennen in Pforzheim gezeigt. Fitwi musste sich dort im Sprint knapp dem Karlsruher Markus Görger geschlagen geben. In Dublin war Filimon Abraham (LG Festina Rupertiwinkel) als 14. bester Deutscher. Der wie wie Fitwi aus Eritrea stammende 29-Jährige verzichtet allerdings auf die DM. Im Frauen- und U-23-Rennen über 6,1 Kilometer ist die frischgebackene rheinland-pfälzische Landesmeisterin Anne Meyer vom Post-Sportverein Trier (PST) einzige Starterin aus der Region.