Leichtathletik : Einmal Langstrecke-Sprintthron und zurück

Mayen Alter schützt nicht vor erfolgreichem Disziplinwechsel: Der eher als Langstreckler bekannte Jürgen Freymuth von der LG Vulkaneifel ist Schnellster Ü-70-Sprinter im Leichtathletik-Verband Rheinland.

Den Läufer Jürgen Freymuth kennt man seit vielen Jahren auf den Langstrecken der Region. Zehn Kilometer und Halbmarathon, das waren bisher die Disziplinen des 73-Jährigen. Dass man auch im Seniorenalter auch noch einmal Neues ausprobieren kann, zeigte Freymuth in den vergangenen Wochen. Sein Glanzstück: 15,23 Sekunden über 100 Meter beim Läuferabend vergangenen Woche in Mayen. Damit steht der Sportler von der LG Vulkaneifel (LGV) nicht nur an erster Stelle der M-75-Jahresbestenliste des Leichtathletik-Verbands Rheinland (LVR), schneller als Freymuth war in dieser Altersklasse noch kein Leichtathlet eines Vulkaneifelkreis-Vereins. Deutschlandweit ist er Zwölftschnellster des Jahres.