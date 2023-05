Leichtathletik Die Einsamkeit der PST-Langstreckenläufer

Ob Jan Gerth, Louis Decker oder Theo Knopp auf den siebeneinhalb einsamen Runden im Stadion von Neuwied an den Englisch-Unterricht gedacht haben.

Alan Sillitoe Erzählung von der Einsamkeit des Langstreckenläufers (The Loneliness of the Long-Distance Runner) als beliebte Schullektüre könnte den drei Schülern während des 3000-Meter-Rennens der Rheinland-Jugendmeisterschaften der Leichtathleten in Neuwied in den Sinn bekommen sein. Denn es war für jeden der Drei ein einsames Rennen.

„Wenn, dann sorgen wir selbst für die Konkurrenz“, beschreibt Gerth die Situation, mit der er und seine Trainingskollegen momentan im Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR) konfrontiert sind: Es gibt aus anderen Klubs zu wenige Nachwuchsläufer und schon gar nicht auf nationalem Niveau! Da war es schon gut, dass der 19-Jährige zumindest auf den ersten Runden seinen zwei Jahre jüngeren Vereinskameraden Louis Decker (Zweiter mit U-18-DM-Norm von 9:06,32 MInuten) mitziehen konnte. Im Grunde waren Gerth und Decker sowie der 15-jährige Knopp auf der (erfolgreichen) Jagd nach den Qualifikationszeiten für die Deutschen Meisterschaften komplett auf sich allein gestellt.