Furioser Einsteig in die Freiluftsaison Rekorde, Normen, Titel, müde Beine

In Karlsruhe war für Gesa Krause erst einmal Schluss mit der Zeiten-Hatz. „Ich musste einsehen, dass vier Rennen in sechs Tagen einfach zu viel und mein Körper extrem müde war“, erklärte die zweimalige Hindernislauf-Europameisterin nachdem sie bei der Langen Laufnacht am Samstag das 5000-Meter-Rennen vorzeitig beendete. Die 31-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier hatte nach der gelungenen Olympiaqualifikation über 3000 Meter Ende April in China (der TV berichtete), auch einiges geleistet: Erst lief Krause am ersten Mai-Wochenende fast 1000-Meter-Landesrekord (mit 2:37,96 Minuten blieb sie nur 0,11 Sekunden über der rheinland-pfälzischen Bestmarke), holte sich dann mit Weltjahresbestzeit von 6:13,15 Minuten den Meetingrekord über 2000 Meter Hindernis in Pliezhausen zurück, bevor sie am Vorabend zu Christi Himmelfahrt in Pfungstadt über 1500 Meter (4:14,85) 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen/4:17,21) besiegte. Dass drei Tage später Krauses Beine müde waren, nur verständlich!