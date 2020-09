Triathlon : Einziges reales und richtungsweisendes Bundesligarennen

Saarbrücken Das PSD-Bank-Team Tri Post Trier startet am zweiten Samstag im September beim einzigen realen Aufeinandertreffen der Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga in Saarbrücken.

Wichtig ist der einzige reale Wettkampf am 12. September in Saarbrücken (bisher trafen die Mannschaften nur bei virtuellen Radrennen und dezentralen Swim- and Run-Wettkämpfen aufeinander) aber für die Zukunft, sagt Tri-Post-Coach Marc Pschebizin: „Wenn wir jetzt ein gutes Zeichen setzen, ist das auch dafür nächstes Jahr richtungsweisend.“ Für Sponsoren, aber auch intern will man sich zeigen.