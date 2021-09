Leichtathletik : Mit Maßarbeit zum Rheinlandrekord

Neuwied Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich stellt bei den Rheinland-Meisterschaften im Blockwettkampf einen Rheinlandrekord auf.

Der Nachwuchs des Post-Sportvereins Trier (PST) ist die neue Macht in der Region im Mehrkampf. Bei den Rheinland-Titelkämpfen in den Blockwettkämpfen, Fünfkämpfen mit Schwerpunkten auf unterschiedlichen Disziplinblöcken wie Lauf, Wurf oder Sprint, gewannen die Mädchen und Jungen aus Deutschlands ältester Stadt am vergangenen Wochenende in Neuwied die Hälfte der sechs Titel, die in die Region gingen.