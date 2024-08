Deutsche Meisterschaft Wie zwei Trierer Schwestern die deutsche Siebenkampf-Szene aufmischen wollen

Sommerurlaub gibt es bei Familie Schwind aus Trier-Irsch momentan nicht! Das Trierer Moselstadion war in den großen Ferien für die Schwestern Hannah (17) und Elisabeth (13) quasi das Feriendomizil. Mit Ausnahme von ein paar Tagen Anfang August, als sie bei den Olympischen Spielen in Paris waren. „Das war richtig cool“, berichtet Elisabeth. „Wir waren an dem Abend im Stadion, als Leo Neugebauer die Silbermedaille im Zehnkampf gewonnen hat. Das war richtig, richtig cool!“