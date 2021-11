Crosslauf : EM-Ausscheidung mit drei Trierer U-18-Läufern

Darmstadt Rebecca Bierbrauer, Jan Gerth und Simon Quint starten am Sonntag beim Crosslauf in Darmstadt.

Während für die deutschen Männer und Frauen in diesem Jahr nur der Crosslauf in Pforzheim am 28. November für die Zusammenstellung des deutschen Europameisterschaftsteams (12. Dezember in Dublin) relevant ist, geht es für den Nachwuchs bereits an diesem Sonntag (21.11.) in Darmstadt um die EM-Tickets. Entsprechend stark sind die U-18-Rennen, für die auch drei Trierer Läufer gemeldet haben, besetzt. Für Rebecca Bierbrauer (Silvesterlauf Trier), Jan Gerth und Simon Quint (beide PST Trier) geht es über 4300 Meter gegen die fast komplett versammelte nationale Konkurrenz allerdings primär, sich auf die Deutschen Meisterschaften einzustimmen. Bierbrauer, die Im März 2020 U-18-Bronze bei der Cross-DM gewann, trifft dabei über 4300 Meter unter anderem auf die mehrfache Saarlandrekordlerin Sofia Benfares (LC Rehlingen) und Vanessa Mikitenko, die Tochter der deutschen Marathonrekordlerin Irina Mikitenko. Im U-23- und Männer-Rennen über 6100 Meter steht Abraham Wirtz (ebenfalls PST) unter anderem mit Deulux-Lauf-Gewinner Tobias Blum (LC Rehlingen) an der Startlinie.