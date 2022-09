Deutsche Meisterschaft : EM-Helden Fitwi und Voigt treffen aufeinander

Saarbrücken Viele Läufer aus der Region Trier nutzen die Nähe zu Saarbrücken für einen Start bei den Deutschen Meisterschaften im Straßenlauf über zehn Kilometer.

Bei der Leichtathletik-Europameisterschaft im Münchener Olympiastadion waren Samuel Fitwi und Nils Voigt mehr Teamkameraden als Konkurrenten. Mit Platz acht (Voigt) und neun (Fitwi) zeigten der Läufer von der LG Vulkaneifel und der Wattenscheider Voigt, dass die deutschen Langstreckler international mithalten können. Bei den Deutschen Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf am Sonntag (18.9.) in Saarbrücken treffen beide erstmals seit der EM wieder aufeinander. Die 10.000-Meter-Helden von München sind die Favoriten auf dem flachen 2,5-Kilometer-Rundkurs mit Start und Ziel an der Ludwigskirche in Alt-Saarbrücken.

Weitere Läufer aus der Region Trier werden die schnelle Strecke und das starke Teilnehmerfeld für einen Angriff auf ihre persönlichen Bestzeiten nutzen. Nachdem Martin Martin Müller (LG Meulenwald Föhren) auf der 400-Meter-Stadion-Rundbahn bereits dreimal unter 32 Minuten geblieben ist (zuletzt ebenfalls vor zwei Wochen beim Flutlichtmeeting) kann diese Marke für den 31-Jährigen in Saarbrücken ebenso in Reichweite kommen, wie für den fünf Jahren jüngeren Yannik Erz (LG Bernkastel-Wittlich).

In der altersklassenübergreifenden Mannschaftswertung hängen die Medaillen für die Läuferinnen des LT Schweich voraussichtlich etwas zu hoch. Aber in der Teamwertung der 35 bis 49 Jahre alten Seniorinnen haben die Sportlerinnen Edelmetall fest im Visier. Die stärksten Konkurrenzteams kommen aus Ludwigsburg und Kiel. Nach dem undankbaren vierten Platz vor drei Jahren in Siegburg liegt der Sprung aufs Siegerpodest in der Einzelwertung der Altersklasse W 45 trotz der starken Konkurrenz für Yvonne Engel im Bereich des Möglichen. In der Jahresbestenliste steht von den für DM gemeldeten Läuferinnen nur Simone Raatz (ASC Darmstadt) mit 37:20 Minuten vor der Schweicherin (38:17).