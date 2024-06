Leichtathletik-Europameisterschaft Emotionale Achterbahnfahrt: Gesas Silber glänzt wie Gold

Eine „emotionale Achterbahnfahrt“ nannte Gesa Krause das, was sie nach ihrem zweiten Platz im EM-Finale über 3000 Meter Hindernis in den Katakomben des Stadio Olimpico durchmachte: erst Silber, dann plötzlich doch Gold und jetzt doch Vizeeuropameisterin. Die ursprünglich für den späten Sonntagabend vorgesehene Siegerehrung wurde auf Montagabend verschoben. Der Grund: Die Französin Alice Finot, die in 9:16,22 Minuten vor Krause (9:18,06) und der Britin Elizabeth Bird (9:18,36) den ersten Platz belegt hatte, wurde wegen Betreten einer Bahnmarkierung zwischenzeitlich disqualifiziert. Dem Protest des französischen Verbands dagegen wurde allerdings stattgegeben, weil Finot auf dem geraden Abschnitt unmittelbar hinter dem Wassergraben keinen entscheidenden Vorteil daraus zog.