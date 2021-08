Leichtathletik : Endlich wieder Rheinlandmeisterschaften für Nachwuchs-Asse

Neuwied Die Nachwuchsleichtathleten bis 15 Jahre sind die ersten seit Ausbruch der Corona-Pandemie, die wieder ihre Rheinlandmeister in der Stadionleichtathletik bei einer separaten Veranstaltung ermitteln. Am Sonntag (29.8.) finden in Neuwied die Verbandstitelkämpfe im sogenannten Blockwettkampf, Fünfkämpfen mit dem Schwerpunkt entweder auf den Lauf-, Sprint- oder Wurfdisziplinen, statt.

