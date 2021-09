Leichtathletik : Endlich wieder Siebenkampf-Frauen aus der Region Trier

Diez Erstmals seit einem Jahrzehnt gibt es an diesem Wochenende wieder ein Siebenkampf-Team der Frauen aus der Region Trier bei Rheinland-Meisterschaften.

Luisa Valentina Fuchs, Rebecca Kupczik und Anna Fischer vom Post-Sportverein Trier beenden an diesem Wochenende die zehnjährige Durststrecke. Auch in den übrigen Altersklassen ist der PST unter anderem mit W-14-Bezirksrekordlerin Hannah Schwind gut und aussichtsreich vertreten. Mit Celina Medinger (Waldbreitbach) bekommt die 14-Jährige allerdings starke Konkurrenz von der Deutschen Vizemeisterin im sogenannten Blockwettkampf. Im Fünfkampf der Altersklasse U 18 kann nach der Corona-Zwangspause der Nachwuchsmehrkämpfer 2020 Alexander Studert von der LG Bernkastel-Wittlich an seine Erfolgsserie anknüpfen. 2019 gewann der heute 16-Jährige in der Altersklasse M 14 den Rheinlandtitel.