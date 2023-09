Leichtathletik Endspurt: Heißer Meisterschaftsherbst für Läufer

Zwar geht es am 8. September beim Volksbank Trier-Flutlichtmeeting noch einmal auf die Kunststoffbahn und auch der Nachwuchs darf bei den Mehrkampf-Bezirksmeisterschaften in Bitburg (17.9.) noch einmal im Stadion ran, aber die vierte Jahreszeit gehört überwiegend den (Langstrecken-)Läufern. Von den beiden Deutschen Meisterschaften im Straßenlauf (zehn Kilometer und Marathon) steht besonders die kürzere Distanz im Fokus der Läufer von PST Trier und LT Schweich. Viele Spitzenläufer wie die Trierer Olympiahoffnung Samuel Fitwi (Silvesterlauf Trier) planen ihr Rennen über 42,195 Kilometer dagegen in Berlin statt bei der DM in Köln.