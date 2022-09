Berglauf : Miriam Engel-Haumann und Martin Müller können Berglauf-Titel verteidigen

Trier-Quint Die Rheinland-Berglauf-Meisterschaften auf der Strecke vom Moselufer in Trier-Quint auf die Hochmark werden für die Läufer der Region ein Heimspiel.

(teu) Heißen die Rheinlandmeister im Berglauf in diesem Jahr genauso wie 2021? Die Aussichten, dass Miriam Engel von der TG Konz und Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren ihre Titel am Tag der Deutschen Einheit (Montag, 3. Oktober, Start: 14.30 Uhr) erfolgreich verteidigen sind gut. Die Vorjahressieger haben einen noch größeren Heimvorteil, als vor exakt zwölf Monaten, als die Titelkämpfe in Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) ebenfalls in der Region ausgetragen wurden.