Crosslauf : Erkältungswelle schlägt zu

Der Schnellste der Altersklasse M 60 Walter Paulus (TV Hermeskeil) führte eine große Läufergruppe beim zweiten Wertungslauf zur 47. Mosel-Crosslauf-Serie in Wittlich an. Foto: Holger Teusch

Wittlich 207 Läufer kamen beim Crosslauf im Wittlicher Grünewald ins Ziel. Beim zweiten Wertungslauf würde die Gesamtwertung der Mosel-Serie durcheinandergewirbelt.

Eine Woche zuvor beim Crosslauf in Breit noch top in Form bleiben die Spikes am zweiten Adventssamstag bei Yannik Erz (DJK Morscheid) und Lucas Meyer (Konz) sauber. Der Lang- und der Mittelstrecken-Gewinner der Auftaktveranstaltung zur 47. Mosel-Serie fehlen beim zweiten Durchgang krankheitsbedingt ebenso wie einige weitere Läufer, die im Hunsrück noch im Vordergeld gelegen hatten. Bei den Männern wurde so die Serien-Wertung zur Halbzeit durcheinandergewirbelt.

Auf der Mittelstrecke könnten von Meyers Ausfall zwei Läufer des Post-Sportvereins Trier (PST) profitieren. Damian Gindorf und Simon Quint kamen nach 3880 Metern zeitgleich in 13:48 Minuten ins Ziel. Fast schon auf dem letzten Meter schob sich Gindorf vor seinem noch der U-20-Juniorenklasse angehörenden Vereinskameraden. „Zu Beginn des Zielanstiegs habe ich mir gedacht, ich probiere es noch mal, auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, dass ich Simon noch kriege“, erzählte der 28-Jährige, der das Mosel-Serien-Auftaktrennen in Breit erkältet verpasst hatte. Quint hätte quasi als Lokalmatador im Wittlicher Grünewald gerne gewonnen. Der 18-Jährige trainierte lange Jahre beim Ausrichterverein Wittlicher TV, bevor er zum PST wechselte. Auf der Langstrecke nutzte Benedikt die Abwesenheit des Breit-Siegers Erz über 7340 Meter für einen klaren Sieg vor dem ehemaligen Straßenlauf-DM-Achten David Simon (2003 mit dem Juniorenteam der LG Vulkaneifel) und Christoph Krämer (Team getFit).

Bei den Frauen schlug die Erkältungswelle zumindest in der Gesamtwertung nicht so zu, wie bei den Männern. Lucas Meyers Schwester Anna feierte nach dem ersten Platz in Breit in Wittlich auf der Mittelstrecke ebenso ihren zweiten Sieg, wie Pia von Keutz (TG Konz) auf der Langdistanz. Stark präsentierte sich über 7340 Meter auch die zweitplatzierte Tine Hausmann. Die 40-Jährige vom LT Schweich blieb wie von Keutz (30:10) in 30:59 Minuten auf dem Parcours nur wenig über einer halben Stunde Laufzeit. Die Erkältungswelle schlug in Wittlich zwar zu, es war aber der erste Crosslauf seit fast drei Jahren mit mehr als 200 Teilnehmern im Ziel (207).