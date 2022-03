Laufen : Ernüchterung vor den Toren von Berlin

Für Samuel Fitwi lief es beim nach Zeuthen in Brandenburg verlegten Zehn-Kilometer-Straßenlauf Berlin Invitational nicht so gut wie erhofft. Foto: Holger Teusch

Zeuthen Samuel Fitwi muss sich über zehn Kilometer mit 29:09 Minuten zufrieden geben. Aber: Selbst das ist eine Zeit, die noch kein anderer Rheinland-Pfälzer außer der LGV-Läufer erreicht hat.

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Zeuthen statt Berlin, Ernüchterung statt Rekordlaune, die vierte Auflage des Berlin Invitational endete für Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel (LGV) und für die Mehrzahl der übrigen deutschen Läufer am gestrigen Sonntag (13.3.) nicht so vielversprechend, wie die ersten drei Einladungsrennen 2020 und 2021. In 29:09 Minuten blieb Fitwi ein Jahr nach seinem Sieg mehr als eine Minute über seinem Rheinland-Pfalz-Rekord im Zehn-Kilometer-Straßenlauf von 28:00 Minuten. Auch der deutsche Marathon- und Halbmarathonrekordler Amanal Petros (TV Wattenscheid) verpasste in 28:51 Minuten um Längen die nationale Bestzeit (27:47). Selbst der kenianische Sieger Vincent Kibet blieb in 28:13 Minuten über 28 Minuten.

Woran lag es? Die Strecke musste kurzfristig vom Schmockwitzer Werder am südöstlichen Rand von Berlin hinter die Landesgrenze ins brandenburgische Zeuthen verlegt werden. Auf Berliner Territorium hatten die Organisatoren keine Genehmigung bekommen. Der neue Parcours war zwar ähnlich flach, aber zwei 180-Grad-Kehren pro 2,5-Kilometer-Runde und ein Weg über windanfällige Felder statt durch Wald kostete offensichtlich mehr Kraft, als erwartet.

Darüber hinaus werden Fitwi und Trainer Yannik Duppich in den kommenden Tagen aber noch tiefgreifender abklären, weshalb der deutsche Fünf-Kilometer-Rekordler trotz bester Trainingsergebnisse in den vergangenen Wochen nie die erwartbare Leistung abrufen konnte. „Ab Kilometer drei hatte ich Seitenstechen“, erzählt Fitwi, dass es von Anfang an nicht gut lief.

Mit 8:30 Minuten war die Spitzengruppe schon nach einem Drittel der Renndistanz zu langsam für den deutschen Rekord. Fitwi versuchte so lange wie möglich an den führenden Kenianern dran zu bleiben. Seinen Mut bezahlte er auf den letzten Kilometern damit, dass noch einige seiner nationalen Konkurrenten wie Filimon Abraham (28:47), Simon Boch (28:48, beide Regensburg) und Petros (28:51) an ihm vorbei zogen.