Leichtathletik : Erst Gießes Bestzeit, dann Duplantis' Sechs-Meter-Sprung

Mittelstreckenläufer Jakob Gieße von der LG Vulkaneifel hier beim Crosslauf in Kelberg) verbesserte sich beim World Athletic Indoor Meeting in Karlsruhe über 1500 Meter um 6,5 Sekunden auf 4:01,50 Minuten. Foto: Holger Teusch

Karlsruhe Jakob Gieße von der LG Vulkaneifel belegt bei der World-Athletics-Indoor-Tour in Karlsruhe den zweiten Platz über 1500 Meter.

(teu) Beim hochkarätigsten deutschen Leichtathletik-Hallensportfest in Karlsruhe hat 800-Meter-Spezialist Jakob Gieße endlich auch über 1500 Meter in Richtung Vier-Minuten-Schallmauer gemacht. Der 27-Jährige von der LG Vulkaneifel belegte am Freitagabend in 4:01,50 Minuten den zweiten Platz. Nahezu parallel übersprang Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis aus Schweden 6,02 Meter und versuchte sich an der Weltrekordhöhe von 6,19 Metern. Das Hallensportfest in Karlsruhe hat als einzige deutsche Veranstaltung den Gold-Status der World Athletics Indoor Tour von weltweit insgesamt sieben Meetings.