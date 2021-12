Crosslauf : Erst Landesmeisterschafts- dann Cross-Serien-Finale

Breit/Hunsrück Der dritte und damit letzte Lauf der 46. Mosel-Crosslauf-Serie findet erst am 11. Dezember in Breit im Hunsrück statt. Geplant war ursprünglich der erste Dezember-Samstag.

In den Hunsrück geht es am ersten Dezember-Samstag für die besten Crossläufer der Region Trier. Allerdings nach Laubach und nicht wie bei manchen geplant nach Breit. Wegen der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 4. Dezember haben die Organisatoren des Finales der Mosel-Crosslauf-Serie ihre Veranstaltung um eine Woche auf den 11. Dezember verschoben. Im Sinne der Sportler, sagt Uwe Kollmann vom LT Büdlich-Breit-Naurath. Gerade für den Nachwuchs gebe es seit bald zwei Jahren sowieso nur noch sehr wenige Startmöglichkeiten.