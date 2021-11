Kelberg : Erster Cross-Bezirkstitel - und dann gleich doppelt (Fotos)

Yannik Duppich von der LG Vulkaneifel (Startnummer 54) feierte bei den Bezirksmeisterschaft im Crosslauf in Kelberg einen Doppelsieg über Mittel- und Langstrecke. Foto: Holger Teusch

Kelberg 104 Teilnehmer kämpften in Kelberg um die die Crosslauf-Meistertitel des Bezirks Trier. Julia Moll und Anne Meier bei den Frauen sowie Yannik Duppich bei den Männern sicherten sich die Siege auf Mittel- und Langstrecke.

Erstmals seit fast zehn Jahren kommt wieder ein Bezirksmeister im Crosslauf von der LG Vulkaneifel (LGV) und das gleich sowohl auf der Mittel- als auch auf der Langstrecke. Yannik Duppich gewann am vergangenen Sonntag in Kelberg beide Rennen souverän.

Der Trainer von Samuel Fitwi, dessen Schützling sich zurzeit auf die Europameisterschaft im Querfeldeinlauf vorbereitet, siegte zunächst über gut vier Kilometer in 14:05 Minuten vor seinem Vereinskameraden Jakob Gieße (14:12) und Damian Gindorf vom Post-Sportverein Trier (PST/14:52). Rund eine Stunde später war Duppich auch auf der doppelten Distanz nicht zu schlagen. Der 31-Jährige lief zunächst mit den aus Kelberg stammenden Brüdern Mirco und Enrico Zenzen (ebenfalls LGV) gemeinsam, sicherte sich nach einer Tempoverschärfung aber sicher in 30:02 Minuten den Sieg. Bei den letzten beiden von insgesamt vier Anstiegen hinauf auf Uesserberg habe auch er die jeweils 50 Höhenmeter pro Runde (à zwei Kilometer) gespürt. Der zweitplatzierte Mirco Zenzen war 2012 der letzte LGV-Crosslauf-Bezirksmeister. Kurios: Obwohl 2009 Teilnehmer an den Europameisterschaften war es für Duppich der erste Bezirkstitel im Gelände.