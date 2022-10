Crosslauf : Es wird geplant: Vulkaneifel-Crossläufe sollen starten

Tolle Natureindrücke sind bei den Crossläufen der Vulkaneifel-Serie, die am 17. Dezember in Ellscheid beginnen soll, den Teilnehmern garantiert. Foto: Holger Teusch

Ellscheid/Mehren/Gerolstein/Birgel Noch ist Zeit zum Training: Crosslaufserie startet am 17. Dezember in Ellscheid und dann geht es im Monatsrhythmus weiter.

(teu) Die Crosslauf-Veranstalter in der Vulkaneifel wollen Corona hinter sich lassen! Der Obere-Kyll-Cross in Birgel war im März 2020 der erste Laufwettkampf überhaupt in der Region, der Covid zum Opfer fiel. Die Serie 2019/20 bestand deshalb auch nur aus drei statt vier Rennen. 2020/21 und 2021/22 ging die Serie erst gar nicht an den Start. Aber in diesem Winterhalbjahr soll alles wieder wie gewohnt ablaufen. „Das Konzept steht. Alle Termine sind angemeldet“, sagt beispielsweise Gudula Weber vom SV Gerolstein. Er sei zuversichtlich, lässt Daniel Schmidt vom SV Mehren verlauten. „Die Entscheidung, das wir die Serie wieder machen, ist schon im Juli gefallen“, erzählt Willy Oelert vom VfL Jünkerath (der den Obere-Kyll-Crosslauf in Birgel organisiert), dass man schon frühzeitig die Weichen gestellt hat.

Unter dem Namen Sparkassen-Crosslauf-Serie Vulkaneifel sind wie vor der Pandemie vier Rennen in Ellscheid (17. Dezember), Mehren (15. Januar), Gerolstein (26. Februar) und Birgel (18. März) geplant. Also jeden Monat ein Rennen. Wer in ein und derselben Disziplin mindestens dreimal dabei ist, kommt in die Serienwertung. Dabei werden die besten Platzierungen addiert. Bei vier Resultaten wird das schlechteste gestrichen.

Dieser Modus, nach dem bei den meisten Crosslaufserien vorgegangen wird, bietet einen guten Anreiz, auch in den kalten und dunklen Wintermonaten im Training zu bleiben. Die Strecken an den unterschiedlichen Austragungsorten haben zudem jeweils ihren eigenen Charakter. Der Crosslauf des SV Ellscheid führt beispielsweise teilweise über schmale Wurzelpfade. Der Parcours im Mehrener Lehwald kommt Straßenläufern mehr entgegen. Vom Sportplatz des Gerolsteiner Stadtteil Büscheich geht es über Teile des Premium-Wanderwegs Eifelsteig mit entsprechenden Anstiegen. Bei der Traditionsveranstaltung Obere-Kyll-Cross (erste Austragung 1984) werden der Sportplatz mit steilen, aber kurzen Böschungen und Wiesenwege eingebunden.

Der Crosslauf des SV Ellscheid soll am 17. Dezember Auftakt zur Sparkassen-Crosslaufserie Vulkaneifel sein. Foto: Holger Teusch

Das Besondere bei Crossläufen: Es werden immer eine sogenannte Mittelstrecke über rund vier Kilometer und eine Langdistanz über etwa acht Kilometer angeboten. Außerdem gibt es separate Rennen für Kinder der Altersklassen U 10 und U 12 und Jugendliche der Altersklassen U 14 und U 16. Wichtig bei der den Jahreswechsel überschreitenden Vulkaneifel-Serie: Die Läufer werden auch schon in Ellscheid in die Altersklassen eingeteilt, in denen sie 2023 starten.

Sparkassen-Crosslaufserie Vulkaneifel 2022/23

17. Dezember: SV Ellscheid