Silvesterlauf : Marathon-Europameister: Ein Läuferleben in der Excel-Tabelle

Bei den Europameisterschaften in München gewann Richard Ringer als erster Deutscher überhaupt den EM-Titel über 42,195 Kilometer. Foto: dpa/Marius Becker

Unterruhldingen/Trier Marathon-Europameister Richard Ringer startet am 31. Dezember beim 33. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier im Asselauf über acht Kilometer. Der 33-Jährige erzählt, dass er noch nicht beim Marathon angekommen ist, von seinem erste Rennen als Zehnjähriger und warum er immer noch Teilzeit arbeitet.

Ein bisschen wird sich Richard Ringer an den 15. August zurückerinnertt fühlen, wenn der Marathon-Europameister am Silvester-Nachmittag durch die Trierer Innenstadt rennt. „Das ist ja immer eine krasse Stimmung“, sagt der 33-Jährige, der 2018 beim Silvesterlauf nur knapp geschlagen Vierter wurde. Ähnlich krass, wie an jenem Montag im August auf dem Münchener Odeonsplatz, als Ringer auf den letzten Metern an dem Israeli Maru Teferi vorbei zu EM-Gold stürmte. Das Publikum tobte! Ganz klar, als Ringer das Zielband mit sich riss, das was der (bisher) emotionalste Höhepunkt seiner Karriere.

Nachdem er 2018 bei der Heim-Europameisterschaft in Berlin als 10.000-Meter-Jahresschnellster verletzungsbedingt acht Runden vor dem Ziel das Rennen beenden musste, hat Ringer mit dem Sieg in München seine zweite Chance ergriffen und sich einen Traum erfüllt. „Als ich 2006 erstmals Deutscher Jugendmeister war, wurde Jan Fitschen Europameister. Da habe ich mir gesagt: Ich will auch mal Europameister werden!“

Entweder … oder …? Kaffee oder Tee, Bier oder Wein, wir haben Marathon-Europameister Richard Ringer gefragt, was er im ganz normalen Alltag bevorzugt. Berge oder Meer? Ringer: Das Meer vor der Nase und die Berge im Hintergrund, das ist die beste Kombination. Bier oder Wein? Ringer: Das ist eine interessante Frage, weil wir am Bodensee auch in einer Region leben, in der Wein angebaut wird. Weißwein: ja. Ab und zu ein Schlückchen am Abend. Hund oder Katze? Ringer: Weder noch wegen einer Allergie. Klassik oder Techno? Ringer: Ich laufe immer ohne Musik, aber im Auto ganz normal Rock, Pop. Stadt oder Land? Ringer: Land, aber ich finde es immer wieder interessant in Städten. Zum Beispiel als ich kürzlich in Hamburg war und morgens früh an der Alster gelaufen bin. Da waren außer mir Hunderte von Läufern. Das kenne ich von zu Hause nicht. Ordentlich oder chaotisch? Ringer: Ordentlich. Bei mir ist meist alles penibel geplant. Kaffee oder Tee? Ringer: Tee. Morgens zwei Tassen grünen Tee zum Wachwerden. Kaffee schmeckt mir gut, aber nicht schwarz und nicht vor dem Laufen. Der liegt mir sonst zu sehr im Magen.

Auf den 42,195 Kilometern sei er dabei eigentlich noch gar nicht so ganz angekommen, sagt der ehemalige Bahnläufer. Erst vier Rennen über die klassische Distanz hat Ringer bisher absolviert. Sowohl der stimmungsvolle EM-Marathon in München, der olympische Marathon in Sapporo und erst recht seinen beiden Qualifikationsrennen unter Corona-Auflagen mit nur wenigen Eliteläufern lassen ihn aber noch etwas vermissen: „Das war noch nicht das richtige Marathonflair mit Zehntausenden von Startern.“ Dieses Flair will Ringer im kommenden Frühjahr beim Hamburg-Marathon erleben.

Marathon-Europameister Richard Ringer vom LC Rehlingen (blaues T-Shirt) fordert beim 33. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier den zweimaligen Gewinner und Hallen-Vizeeuropameister Isaac Kimeli aus Belgien (hier 2018 rechts neben Ringer) heraus. Foto: Holger Teusch

Und sich idealerweise schon für die Olympischen Spiele 2024 in Paris empfehlen. „Ich gehe davon aus, dass man unter 2:08:30 Stunden laufen muss“, spricht der in Unterruhldingen am Bodensee beheimatete und für den LC Rehlingen startende Ringer die große Konkurrenz unter den deutschen Läufern an. Vor gut zwei Jahren hätte eine Zeit in diesem Bereich noch deutschen Rekord bedeutet (aktuell 2:06:27 Stunden). Immer mehr Läufer drängen von der Bahn zum Marathon. „Samuel Fitwi ist so ein Fall“, nennt Ringer den EM-Neunten über 10.000 Meter von der LG Vulkaneifel als Beispiel für einen der jungen Wilden, die sich ebenfalls um einen Olympia-Startplatz bewerben.

Über 5000 Meter (Bestzeit 13:10,94 Minuten) und 10.000 Meter (27:36,52 Minuten) gehört Ringer zu den fünf schnellsten Deutschen aller Zeiten. Seine Grundschnelligkeit sicherte ihm letztlich den Spurtsieg bei der Europameisterschaft. An der Schnelligkeit arbeitet Ringer, der vom Belgier Tim Moriau trainiert wird (der auch den zweimaligen Trierer Silvesterlauf-Gewinner und Cross-EM-Dritten Isaac Kimeli betreut), weiterhin. „Letzten Sonntag habe ich 200-Meter-Läufe in 26 Sekunden gemacht“, erzählt er.

Foto: Silvesterlauf Trier/Silvesterlauf Trier / Ludwig Christ 37 Bilder Trierer Silvesterlauf - die packendsten Rennen, die größten Stars, die schönsten Momente

200er sind schon mal eine gute Vorbereitung auf den Acht-Kilometer-Asselauf an Silvester und Trainingsläufe, die Ringer schon aus seiner Jugend kennt. „Mein erster Wettkampf war 1999 ein 800 Meter-Lauf auf einer Aschenbahn. Ich wurde Dritter in meiner Altersklasse und das hat mich schon motiviert“, erinnert sich Ringer. Er hat Details parat. Alle seine Wettkampfresultate hat er fein säuberlich in einer Excel-Tabelle archiviert. 2:53 Minuten lief Ringer die zwei Stadionrunden als Zehnjähriger. Es habe etwas gedauert, bis er diese Zeit über 1000 Meter unterbieten konnte. Das war ganz am Anfang ein Anreiz.

Der Sport stand dabei nie allein im Mittelpunkt. Selbst als Europameister nicht. Nach seinem Titelgewinn arbeitete der studierte Betriebswirt drei Monate lang Vollzeit als Controller bei Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. So hat er das Stundenpensum der Teilzeitstelle für die kommende Marathon-Vorbereitung bereits abgeleistet. „Ich habe neben dem Sport immer auch gearbeitet. Das ist für mich wichtig“, erklärt Ringer. Das zweite Standbein nimmt den Druck.

Die Frau von Marathon-Europameister Richard Ringer lief 2006 Streckenrekord beim Trierer Himmelsleiter-Treppenlauf und belegte beim Silvesterlauf 2018 im Frauen-Eliterennen den fünften Platz. Foto: Holger Teusch