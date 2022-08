Leichtathletik : Samuel Fitwi: Überwältigt und überglücklich

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel (links) und der Wattenscheider Nils Voigt schaffen es bei den Europameisterschaften in München über 10.000 Meter unter die besten Zehn. Foto: dpa/Soeren Stache

München Der 26-Jährige von der LG Vulkaneifel belegt als zweitbester Deutscher im EM-Rennen über 10.000 Meter mit Bezirksrekord von 28:03,92 Minuten den neunten Platz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Speerwurf-Gold für den Mainzer Julian Weber (mit 87,66 Metern), die deutsche 4 x 100-Meter-Frauenstaffel gewinnt den Europameistertitel und mittendrin im Hexenkessel der 40.000 Zuschauer im Münchener Olympiastadion Samuel Fitwi. Der 26-Jährige von der LG Vulkaneifel (LGV) meisterte sein erstes großes internationales Meisterschaftsrennen am Sonntagabend mit Bravour. Mit neuer persönlicher 10.000-Merer Bestzeit von 28:03,92 Minuten (gleichzeitig Bezirksrekord) belegte der 26-Jährige den neunten Platz - und war überwältigt: „Im Stadion ist es einfach der Wahnsinn“, erzählte Fitwi von der Stimmung. „Vor allen in den Kurven, da geht es richtig ab. Ich habe es sehr, sehr genossen.“

Trotz des ohrenbetäubenden Lärmpegels und aller Anfeuerungsrufe, Fitwi lässt sich nie aus dem Konzept bringen. Mitfavorit Jimmy Gressier drückt zu Beginn mächtig aufs Tempo. Runde eins (400 Meter) knapp über einer Minute und drei Kilometer passiert der Franzosen in 8:09,81 Minuten. Zum Vergleich: Fitwis 3000-Meter-Bestzeit liegt bei 8:02,52 Minuten. Und vor 20 Jahren, als Dieter Baumann in München Vizeeuropameister wurde, ging es auf den ersten siebeneinhalb Runden zehn Sekunden zehn Sekunden gemächlicher zur Sache.

Angesichts des flotten Anfangstempo reiht sich Fitwi im Mittelfeld des weit auseinandergezogenen 26-köpfigen Starterfelds ein. „Am Anfang war es so schnell, da bin ich lieber weiter hinten gelaufen. Ich habe mir gedacht “, sagt der Gerolsteiner. Eine gute Entscheidung! Als Gressier nach 3,5 Kilometern genug vom Tempolauf an der Spitze hat, rückt das Feld zusammen. Dadurch schließt auch der Wattenscheider Nils Vogt, der bis dahin ganz am Schluss lief, wieder zu Fitwi und dem dritten Deutschen Filimon Abraham. Der Regensburger, wochenlang Fitwis Trainingspartner in St. Moritz in der Schweiz bei der EM-Vorbereitung, hat sich aber zu weit nach vorne orientiert und zu viel investiert. Anders als Fitwi und Vogt verliert er bei den Tempowechseln im mittleren Rennabschnitt irgendwann den Kontakt zur Spitzengruppe.

„Ich bin lockerer geworden“, sagt Fitwi über sein Befinden nach Gressiers anfänglichen Tempolauf. Wie er es sich vorgenommen hat, lässt sich der LGV-Athlet durch nichts aus der Ruhe bringen. Weder als der Franzose Yoannversucht Kowal mit einer Tempoverschärfung eine Vorentscheidung zu erzwingen, noch als der Italiener Yemaneberhan Crippa zusammen mit dem ehemaligen Trierer Silvesterlauf-Gewinner Isaac Kimeli aus Belgien (der später aussteigt) testen, was die Konkurrenz drauf hat. Fitwi bleibt hinten an der Spitzengruppe dran, schließt kleine Lücken, orientiert sich an Vogt.

Erst als Zerei Kbrom Mezngy, wie Fitwi einst aus Eritrea geflüchtet, sein Heil in einem langen Endspurt über 1000 Meter sucht, müssen die beiden Deutschen endgültig den Kontakt zur Spitze reißen lassen. Mezngy (27:46, 94 Minuten ) wird noch auf der Zielgeraden von Crippa (27:46,13) abgefangen. Yann Schrub (27:47,13) und nicht sein höher eingeschätzter französischer Landsmann Gressier (Vierter in 27:49,84) gewinnt die Bronzemedaille. Vogt als Achter (28:02,19) und Fitwi (2:03,92) als Neunter schaffen es unter die besten Zehn. „Der letzte Kilometer war noch einmal richtig schnell“, sagt Fitwi, der im Endspurt noch einmal ganz nah an den Wattenscheider ran kam und Sprintqualitäten bewies.