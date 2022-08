Ultramarathonlauf : Ex-Trierer Zehnter bei 100-Kilometer-WM

Bernau/Berlin Alexander Bock führte das deutsche Team bei den Weltmeisterschaften im Ultralauf in Bernau bei Berlin an.

Alexander Bock, der bis vor wenigen Jahren seine Runde im Moselstadion im Trikot des PST Trier gedreht hatte, hat sich bei seinem WM-Debüt einen Platz in der Weltspitze im 100-Kilometer-Lauf gesichert. Der 29-Jährige, der seit 2018 für den LC Rehlingen startet, belegte bei den Weltmeisterschaften in Bernau bei Berlin am Samstag mit neuer persönlicher Bestzeit von 6:34:40 Stunden den zehnten Platz. Das deutsche Team mit dem neuen M-50-Altersklassen-Weltrekordler André Collet (Aachen/14. In 6:38:51) und Johannes Arens (TG Kitzingen/31. In 6:54:46) führte Bock nur zweieinhalb Minuten hinter Bronzemedaillengewinner Frankreich auf den vierten Platz. Dem 28 Jahre alten deutschen Rekord von Kazimierz Bak (MTP Hersbruck) von 6:24:29 Stunden kam der Ex-Trierer bis auf zehn Minuten heran. In der deutschen Allzeit-Bestenliste rangiert Bock nun auf dem vierten Platz.