Duathlon : Fabian Drexler mit zehn Jahren schon Serien-Landesmeister

Grafschaft Bereits zum vierten Mal in Folge gewann Fabian Drexler am vergangenen Sonntag die rheinland-pfälzische Schülermeisterschaft im Crossduathlon.

Dabei ist der Nachwuchssportler von Tri Post Trier erst zehn Jahre alt! Drexler distanzierte in Grafschaft bei Ahrweiler über 1300 Meter Laufen, sechs Kilometer Mountainbike fahren und 600 Meter Laufen in 21:42 Minuten Marty Silzle (22:36) um fast eine Minute. Beim Auftaktlauf waren der Landauer in 5:07 Minuten und Lokalmatador Jonas Löcher (TuS Ahrweiler) in 5:05 Minuten noch etwas schneller als Drexler (5:10). Doch im MTB-Sattel fuhr der Trierer allen auf und davon.