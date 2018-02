Fährturmlauf: TV verlost elf Freistarts

Am 10. März ist Frühlingsanfang – jedenfalls für die Läufer in der Region Trier. Der vom Trierischen Volksfreund präsentierte Schweicher Fährturmlauf ist seit sieben Jahren die Saison-Auftaktveranstaltung für diejenigen, die sich im Winter nicht auf Crosslaufstrecken getummelt haben. Und das werden immer mehr: 2017 kamen 1207 Läufer im Stefan-Andres-Sportzentrum ins Ziel.

Der TV verlost auf seinem Laufportal www.volksfreund.de/laufen wieder fünf Startplätze für den Bitburger 0,0% Hauptlauf über zehn Kilometer sowie jeweils drei für den Sparkassen-Fitnesslauf (mit Zeitmessung) sowie den Signal Iduna Gesundheitslauf mit Walking (jeweils fünf Kilometer).

Um allen die Möglichkeit zu geben, schon vorab die flache Zehn-Kilometer-Wendepunktstrecke entlang der Mosel im Original kennenzulernen, bietet der Lauftreff Schweich (LTS) auch in diesem Jahr wieder einen Testlauf an. Am Sonntag, 25. Februar, wird aber nicht gerannt, betont der LTS-Vorsitzende Dirk Engel: „Es werden mehrere Gruppen je nach Leistungsfähigkeit gebildet. Jeweils drei bis vier Läufer des Lauftreffs Schweich sorgen für die Einhaltung der avisierten Laufgeschwindigkeit, sodass jeder das passende Tempo findet. Zeiten werden nicht gemessen, es geht vielmehr darum, die Strecke im lockeren Dauerlauf kennenzulernen.“ Wer weiter als zehn Kilometer laufen möchte, für den bieten die Schweicher anschließend eine weitere Schleife an.

Wie die Hauptveranstaltung ist auch der Fährturm-Probelauf offiziell angemeldet und über den Leichtathletik-Verband Rheinland und dessen Sportversicherung abgesichert. Ein Startgeld wird trotzdem nicht erhoben. Statt dessen bittet der LT Schweich um Spenden zugunsten der Jugendarbeit des TuS Issel. 2017 kamen so 600 Euro für den Bau des Schweicher Hauses des Sports zusammen, das in diesem Jahr mit Umkleide- und Duschgelegenheiten den Läufern zur Verfügung steht.

Informationen bei Dirk Engel, Telefon 06502/5065326 und online: www.lauftreff-schweich.de