Laufen : Fährturmlaufstrecke gestestet und für Jugendarbeit gespendet

Am Probelauf für den Schweicher Fährturmlauf am 18. März,, dem großen Auftakt zum Lauf-Frühling in der Region, testeten bei noch winterlichen Bedingungen am Sonntagvormittag rund 90 Läufer die flache Zehn-Kilometer-Strecke entlang der Mosel und am ehemaligen Schweicher Fährturm vorbei. Statt Startgeld zu bezahlen spendeten die Teilnehmer zugunsten der Jugendarbeit in der Stefan-Andres-Stadt. Der LT Schweich rundet den Betrag auf 600 Euro auf. Foto: Holger Teusch