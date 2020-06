Radsport : Fairplay-Tour radelt virtuell für Ruanda

Trier/Konz Ende Juni würden normalerweise rund 300 Schüler samt Betreuern zur Benefiz-Radtour durch Deutschland, Luxemburg, Belgien und Frankreich starten. Wegen der Corona-Pandemie findet die 22. Fairplay-Tour virtuell statt.

Als auch die Fairplay-Tour der Großregion Mitte März verschoben werden musste, passten die Initiatoren Klaus Klaeren und Herbert Ehlen den Slogan an die Corona-Krise an: „Fairplay ist, wenn wir uns so verhalten, dass wir die Gesundheit der Menschen nicht unnötig in Gefahr bringen.“ Diesem Slogan folgend werden erstmals in mehr als zwei Jahrzehnten in der letzten Woche vor den rheinland-pfälzischen Sommerferien nicht Hunderte Mädchen und Jungen mit ihren Betreuern rund 800 Kilometer durch Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, das Saarland. die belgische Wallonie, Luxemburg und die Region Grand Est in Frankreich radeln.