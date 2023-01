Leichtathletik : Fast Bestzeit: Knopp gewinnt in der Halle

Ludwigshafen Die U-16-Rahmenwettbewerbe bei den rheinland-pfälzischen Hallenmeisterschaften waren für die 14- und 15-Jährigen wie Titelkämpfe ohne Medaille.

(teu) Nach der Corona-Pandemie das gleiche Bild, wie bis 2020: Für den bis zu 15 Jahre alten Leichtathletik-Nachwuchs sind die U-16-Wettbewerbe ihm Rahmen der Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften der Erwachsenen in Ludwigshafen wie Landestitelkämpfe. Die Gewinner dürfen sich angesichts starker Konkurrenz wie Rheinland-Pfalz-Meister fühlen. Allerdings nur inoffiziell, ohne Medaille.

Mittelstreckler Theo Knopp ist diesmal derjenige aus der Region, der mit dem Schwung eines Siegs in der Halle die weitere Saison in Angriff nehmen kann. Der knapp 15-Jährige vom Post-Sportverein Trier siegte am vergangenen Samstag über 800 Meter. Dabei verfehlte er in 2:13,96 Minuten seine Freiluft-Bestzeit nur um sieben Hundertstelsekunden. Damit ließ Knopp am Ende Philipp Veit (LG Rhein-Wied/2:16,72) noch deutlich hinter sich.

Ein glänzendes Debüt legte Noah Duda über 300 Meter hin. Der knapp 14-Jährige von der TG Konz belegte in 42,68 Sekunden den dritten Platz. Seine Vereinskameradin Anna Weirich verpasste im Weitsprung nur knapp das Siegertreppchen. Mit 4,89 Metern belegte sie den vierten Platz. Sechs Zentimeter fehlten zur (imaginären) Bronzemedaille. Bei Sophie Grundhöfer sagt Platz 17 nur einen Teil über ihre Leistung aus. Die Nachwuchssportlerin von der TG Konz qualifizierte sich als einzige Sprinterin der Region mit 8,64 Sekunden in einem der zehn (!) Qualifikationsrennen für die Finalläufe.